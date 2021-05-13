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وزيرة البيئة تعلن البدء في إنشاء مشتل بيئي على مساحه ٥ أفدنة

الخميس 13/مايو/2021 - 07:57 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
مارينا بشارة
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، البدء في إنشاء مشتل بيئي على مساحة ٥ أفدنة بمدينه الخارجة، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي البيئة والزراعة ومحافظة الوادي الجديد. 

ومن المقرر استغلال شتلات هذا المشتل في تنفيذ أعمال التشجير في جميع مراكز وقرى المحافظة والمنشآت الحكومية والعامة ضمن المبادرة الرئاسية " إتحضر للأخضر" والتي تنفذها وزارة البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على استمرار تنفيذ حملات التشجير بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني بهدف غرس روح المشاركة المجتمعية والعمل على نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

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