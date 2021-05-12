أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تقفز 0.8% خلال أبريل

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، إذ ساهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض، مما قد يغذي مخاوف سوق المال من فترة طويلة من ارتفاع التضخم.





وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.8 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة في مارس.





وباستثناء المواد الغذائية وعناصر الطاقة المتقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9 بالمئة. وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة في مارس.





كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.2 بالمئة، وزيادة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة.