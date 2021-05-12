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خطط توسيع قناة السويس ترفع أسهم شركة هولندية للخدمات البحرية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
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 قفزت أسهم شركة بوسكاليس الهولندية للخدمات البحرية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من كشف قناة السويس عن مشروع لتوسيع الجزء الجنوبي من الممر المائي.

وتعتزم هيئة قناة السويس توسيع وتعميق الجزء الجنوبي الذي علقت فيه سفينة حاويات وعطلت المرور في القناة 6 أيام، وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، بحسب ما ورد في “رويترز”.

وكانت مصر قد وقعت في 2014 عقودا مع 6 شركات دولية لتنفيذ أعمال تجريف بقناة السويس، منها بوسكاليس.

وفي هذا السياق، قال المحلل في كبلر تشوفرو أندريه مولدر “السوق تفكر، وهي محقة في ذلك، في أن هذه الشركات الست ستنشط مرة أخرى في توسيع القناة… لذا فستكون في صدارة المستفيدين من ذلك”.

وارتفعت أسهم بوسكاليس بنحو 6% بحلول الساعة 11:42 بتوقيت جرينتش.

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