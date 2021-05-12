عيدية عبادي الجوهر و"روتانا" ألبوم عاطفي بامتياز



بهذه التهنئة أوفى النجم السعودي الدكتور عبادي الجوهر بالعهد الذي قطعه على نفسه تجاه جمهوره، في ان يكون موعد إصدار ألبومه الجديد من إنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" هو عيد الفطر . والحكاية بدأت في شهر مارس الماضي، عندما التقى عبادي مع الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات من اجل تجديد تعاقده مع الشركة، واعلن حينها ان الالبوم سيكون عيديته لجمهوره، وفعلا وعد وأوفى "أخطبوط العود" بتقديمه مع "روتانا" ألبوما مميزا يمكن وصفه انه "عاطفي بامتياز" لتنوع مواضيع الحب فيه، وجمال افكاره وموسيقاه.



يقول المطرب عبادي الجوهر عن ألبومه الجديد :"هو يتضمن ثمانية اغاني ، سبعا منها من ألحاني، وهناك اغنية واحدة من الحان احمد عبده ومن كلمات المنذر بعنوان "في أمان الله".

وانا من زمان.. أي من ايّام الكاسيت، في كل البوم كنت ولازلت ابحث عن الكلمة الجيدة واذا لقيت الموهبة الجيدة أتعاون معها، لذلك في ألبومي الجديد هناك شعراء أتعاون معهم لاول مرة ، كذلك هناك شعراء سبق ان تعاونت معهم، مثل الشاعر عوض الحارثي الذي سبق ان غنيت من كلماته كثيرا ، وأتعاون معه في ألبومي الجديد بأغنية "عجبك الحين".

ايضا أتعاون مع الشاعر خالد العوض، الذي تعاونت معه في اغنية "فيني حنين" ، والان أتعاون معه بأغنية "تعبت انا من طيبتك".

وفي الالبوم تعاون مع شاعرة جديدة اسمها دلال الشريف، وهي اول مرة سأغني من كلماتها عملا بعنوان "عندي سؤال". ولدي مع الشاعر الاستاذ احمد الحسين عملا بعنوان "دام ترضيني كذا" ، ومن كلمات الشاعر الكويتي "الفارس" اغني "شفت الوهم"، اما بقية الاعمال فهي: و"ما خديت" من كلمات د. علي الغامدي . واغنية "جديد الحب" من كلمات الدكتور فهد النعمي، وهو شاعر جميل اول مرة أتعاون معه وباذن الله سيكون هناك تعاونات قادمة”

ويمكن الاستماع لأغاني الالبوم الثمانية حصريا عبر تطبيق "ديزر" الشريك العالمي الموسيقي لروتانا للصوتيات والمرئيات.



وبالغوص في بعض مواضيع اغاني الالبوم، يقول عبادي الجوهر عن موضوع اغنية "تعبت انا من طيبتك .. واشتقت احس بقسوتك" ، وهل في احد يمل من الطيبة خاصة اذا كانت طيبة الحبيب؟ معلقا :"الكلام دائما هو فكرة .. حاله حال التلحين ، والصورة الشعرية في هذا العمل جميلة، لكن لو نستكمل قراءة النص للنهاية سنجد "انه في النهاية ما جرى شي وترجع طيب زي ما كنت طيب" ،وانا كنت احس ان العمل بحاجة لأغنية مختلفة في الطرح .. فاخترتها".



وعن اغنية "يا جديد الحب"، يقول عبادي :" هنا لا يوجد حب جديد، ولكن "يا جديد الحب وينك من القديم .. وين كانت دنيتك عن دنيتي" والنص يقول ذلك. اما في اغنية "دام ترضيني كذا .. انا بزعل كل يوم " .. هل حالة العاطفة هنا هي: دلال ام عتب ؟ ويجيب عبادي :"الاثنين على بعض، واكيد طالما راضى احد الطرفين الاخر بحاجة حلوة ،فراح يزعل كل يوم عشان يتراضى بنفس الشكل يوميا .. والفكرة جميلة".



ويختم عبادي الجوهر كلامه عن ألبومه الجديد مع روتانا قائلا:" انا قدر المستطاع احاول في البوماتي التلوين والتنويع بين الاغنية الخفيفة والعاطفية المكبلهة والكلاسيكية والتطريبية والدراما حتى تتناسب الاغاني مع اذواق الجمهور المختلفة".



الجدير ذكره ، ان عبادي الجوهر اطل مؤخرا في لقاء مباشر على تطبيق "فنBox" وحساب "تويتر روتانا ميوزك" وتحدث عن ألبومة الجديد، وآجاب حينها على سؤال؛ هل في البومك الجديد تعيش حالات الحب التي تغنيها ام تمثلها؟ ، فاجاب بوضوح وحكمة: "ليس بالضرورة ان أعيشها او أمثلها .. انا اعبر عن احاسيس الناس وفي نفس الوقت عايش النص الغنائي الذي أغنيه .. اي أعيش الاغنية حتى اشعر تماما باني صاحب الفكرة فيصدقها الناس ويحبوا الاغنية".



ولكم جزيل الشكر،،،

المكتب الإعلامي لإدارة التسويق

روتانا للصوتيات والمرئيات