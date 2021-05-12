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رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة منافذ الخدمة الطبية ببورسعيد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة منافذ الخدمة الطبية، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد "أبو هاشم"، علي توافر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية واستعدادها الكامل لاستقبال أي حالات طارئة او حوادث، وكذلك توافر فصائل الدم ومشتقاته وتوافر كميات كافية من الأمصال.

وأهاب وكيل صحة بورسعيد بالمواطنين ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة بشأن تجنب التجمعات والازدحام وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة، كما شدد علي إدارة مراقبة الأغذية بالإستمرار في شن الحملات الرقابية علي منافذ تداول الأغذية، وخاصة الأسماك المملحة ضمانا لوصول غذاء آمن للمواطنين.

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