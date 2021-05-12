وكيل صحة ببورسعيد يكرم المتميزين من أعضاء هيئة التمريض

كرم الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الأربعاء، عدد من أعضاء هيئة التمريض المتميزين، وذلك تقديرا لما يقومون به من جهود تجاه الخدمات الطبية، مؤكدًا أنهم حجر الزاوية في الخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض.





وجه ابو هاشم أطقم التمريض ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما يتعرض له العالم في الوقت الحالي من جائحة كورونا، مؤكدًا أن أطقم التمريض وقفت علي خط النار، وقدموا شداء فداءًا لهذا الوطن في الحرب ضد كورونا.





ويذكر أنه يتم الاحتفال بـالأسبوع العالمي للتمريض (IND) في جميع أنحاء العالم، في الثاني عشر من مايو من كل عام، للإشارة إلى إسهامات الممرضين في المجتمع.