الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لأعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لأعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.









ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري وقف فوري لأعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.





وأضاف بوريل في بيان أدان فيه أعمال العنف من قبل الجانبين، "يجب فعل كل شيء لمنع صراع أوسع نطاقا، والذي سيؤثر أولا وقبل كل شيء على المدنيين من كلا الجانبين".



