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سهر الصايغ تعلق على نهاية مسلسل "الطاووس": "العدالة أمر حتمي"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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علقت الفنانة سهر الصايغ على نهاية مسلسل "الطاووس" الذي لعبت بطولته مع الفنان السوري جمال سليمان، وانتهت بإنصاف القضاء المصري لها وتحويل أوراق مغتصبيها لمفتي الجمهورية.

ونشرت سهر الصايغ صورًا لها من كواليس التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وقالت: "هذا العمل ليس انتصارا لشجاعة كل من أعلنت تعرضها لأذى لفظي أو جسدي، ولكن بمثابة تحية وتشجيع للمسكوت عنهم من ضحايا، إن العدالة أمر حتمي".


وتدور أحداث المسلسل في إطار الحديث عن قضية التحرش والاغتصاب، وتبدأ أحداثه في التصاعد عندما تتعرض الفنانة سهر الصايغ للاغتصاب من مجموعة من الشباب، ويحاول الفنان جمال سليمان أن يجلب لها تعويضًا ماليًا ويحاول إثبات براءتها أمام المجتمع، العمل من تأليف كريم الدليل وأشرف على الكتابة محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

يشار إلى أن مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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