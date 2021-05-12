Advertisements

الأرصاد تنشر بيانًا عاجلًا بشأن طقس أول أيام عيد الفطر

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 13 مايو 2021، والموافق أول أيام عيد الفطر، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة".
وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد تنشر بيانًا عاجلًا بشأن طقس أول أيام عيد الفطر
الأرصاد تنشر بيانًا عاجلًا بشأن طقس أول أيام عيد الفطر

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يوافق على ضم نجم الأهلي السابق

منذ 36 دقيقة

عاجل - صفقة تبادلية بين تشيلسي وبرشلونة

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

06:01 م

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

05:01 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق