ملخص احدث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ملوك الجدعنة"



بدأت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ملوك الجدعنة"، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من "ملوك الجدعنة"



* حيث بدأت الحلقة بـ التقاء سرية وسفينة تهديدات من مارسيل والعتال بضرورة تخلص كل منهما من الآخر ومن يتبقي سوف يصبح ملك السوق.



* يضع مجدي بدران السم في مشروب سليم، ويدخل زاهي العتال ويجبره أن يوقع له على توكيل رسمي بالتصرف في ممتلكاته، ويوقع سليم ويسقط ميتًا على الأرض.



* يعلم سرية مكان فاتن بانها تعمل في مركز تجميل ويقوم بشرائه لها ويقوم بنقل ملكيته اليها.



* يتم زواج نجلاء وناصر عن طريق روان بدون علم سفينة، الذي يغضب في البداية ثم يرضخ لرغبة شقيقته.



*يقوم سرية بتهديد بسنت بالقتل ويستخدمها كطعم للذهاب مع مجدي بدران إلى أحد المخازن، وهناك تصل الشرطة، ويقوم مجدي بقتل بسنت قبل القبض عليه.



* قامت عواطف بقتل زوجها الخائن الذي نقل ملكية المنزل والمحل الي نفسه وتحضر الشرطة للقبض عليها.



* تعود فاتن إلى الحارة وتبدأ في فتح محل عطارة والدها ويدخل عليها سرية ويطلب منها الزواج في مشهد رومانسي.



* تحدث مواجهة عصابة سرية مع عصابة سفينة، ويدخل زاهي العتال مع مارسيل، لكن يتضح أن "ملوك الجدعنة" وضعا خطتهما سويًا، ويتم التخلص من كل أفراد العصابة، وقبل هرب زاهي يلحق به سفينة وسرية ويطلق كل منهما رصاصة تقتله.



* يتزوج سفينة من روان، كما يتزوج سرية من فاتن.



* تنتهي الأحداث بولادة نجلاء لطفلين تؤأم تطلق عليهما اسم سرية وسفينة، وتختار أن تلد على سرير عطية "أم سرية".



وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

