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مواعيد عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة افاد بأن المخابز سوف تعمل في كافة أيام العيد من الخامسة صباحاً الى الخامسة مساءاً بإستثناء المخابز التي حصلت على أجازه مسبقة.

 وأشار المصيلحي إلى أنه وجه المطاحن بتوفير 3 ايام دقيق لكل مخبز في عيد الفطر، وأضاف أن مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا اول وثاني ايام العيد ويتم أستئناف العمل في اليوم الثالث.

كما افاد التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المجمعات سوف تعمل أول وثاني ايام العيد  بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث ايام العيد، واشار التقرير الوارد للدكتور على المصيلحي الى ان شركتي الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافي لإستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات.

هذا وقد أكد احمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين أن الدكتور علي المصيلحي قد وجه بأنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة خلال اجازة العيد وكذلك غرف عمليات بالمديريات والادارات الفرعية لمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود، وكذلك غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، واكد كمال ان توجيهات شملت تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق ومحال بيع السلع والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

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وزارة التموين مواعيد المخابز عيد الفطر المبارك اول ايام العيد

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