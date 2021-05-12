اعرف شكل حركة النقل والمواصلات فى عيد الفطر

كشف مصدر مطلع بوزارة النقل والمواصلات عن تشديد الوزارة على جميع هيئاتها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثالثة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، عبر تطهير وسائل النقل العام والقطارات والمترو بشكل دوري وإلزام الركاب بارتداء الكمامة.



وأوضح المصدر لموقع "الفجر" أن الوزارة وجهت بضرورة تسهيل حركة النقل على المواطنين والحد من التكدس، كما كلفت بتشكيل غرفة الطوارئ للمتابعة الدقيقة للإجراءات المتبعة في مترو الأنفاق والسكة الحديد، اعتبارا من اليوم الأربعاء أول أيام إجازات عيد الفطر المبارك.



السكة الحديد



فيما أكد مصدر خاص بالسكة الحديد لموقع "الفجر" عن تطهير الهيئة محطاتها، والتكثيف الرئيسية منها، نظرا لاستقبالها أكبر عدد من الركاب، وكذا تطهير القطارات قبل قيامها للرحلة وعقب وصولها.



وأشار إلى تكليف يعض العاملين بتطهير عربات الركاب خلال الرحلة من حين لآخر، حفاظا على سلامة الركاب، والتشديد على المحصلين بإلزام الركاب بالكمامة، وتوقيع غرامة على غير الملتزم.



ويذكر أن هيئة السكة الحديد أعلنت عن تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية وإضافة عربات علاوة على بعض القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الفترة من 1052021 إلى 2152021 تيسيرًا على جمهور الركاب.



وأوضحت الهيئة تلك الإضافات بعدد 2 قطار مكيف يوميا وعدد 2 قطار روسي يوميا، وذلك على رحلات خط "القاهرة – أسوان"، وعدد 4 قطارات خلال فترة محددة، على رحلات خط الإسكندرية – أسوان" وكذا خط "القاهرة – أسوان".



وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد المقاعد الإضافية التي تم طرحها في العيد بلغ 61788 مقعد بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهة القبلي، خلال فترة العيد فقط.



مترو الأنفاق

وعلى صعيد مترو الأنفاق، أكد المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، عن استمرار مواعيد رحلات شهر رمضان حتى أيام عيد الفطر، وعودت التشغيل العادي للمترو يوم الأحد ليصبح آخر قطار متحرك الساعة 12 بعد منتصف الليل بدلا من الساعة الواحدة في شهر رمضان والعيد.



كما أوضح المتحدث أن الشركة تشدد على العالمين بالالتزام بارتداء الكمامة وكذا إلزام جهور الركاب حفاظا على السلامة العامة، مشيرا إلى تكثيف تطهير المحطات خلال أيام عيد الفطر وكذلك القطارات لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس.



النقل العام

من جانبه وجه اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، بزيادة عدد الأتوبيسات خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنين، وتقليل زمن التقاطر بينها، للحد من التكدس والتزاحم خلال أيام عيد الفطر المبارك، اللذان يشكلان البيئة الخصبة لانتشار فيروس كورونا.



وأكد رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة على تجهيز جميع السيارات العاملة علي خطوط الهيئة، ومراجعة حالتها الفنية ومظهرها العام، ونظافتها من الداخل والخارج.



وأشار إلى أنه سيتم تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام من خلال شبكة الخطوط الحالية بمحافظات القاهرة الكبرى، وتدعيمها بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال أيام العيد.



فيما شددت هيئة النقل العام على السائقين والمحصلين والعاملين بارتداء الكمامة، حفاظا على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثالثة، وكذا إلزام الركاب بالكمامات، وعدم السماح بمن يخالف ذلك.



وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على الحد من استخدام وسائل النقل الجماعي واتوبيسات الرحلات للنقل بين المحافظات، خلال إجازة عيد الفطر، للحد من انتشار فيروس كورونا.