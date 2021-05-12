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كارتيرون يوافق على ضم نجم الأهلي السابق

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بالتعاقد مع نجم النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول دخول صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، اهتمامات كارتيرون، بعد ظهوره بمستوى مميز مع فريقه.

ويعلم كارتيرون قدرات جمعة بشكل جيد، خاصةً أنه أشرف على تدريبه أثناء توليه قيادة النادي الأهلي ووجود اللاعب، قبل رحيلهم عن التتش.

ويسعى كارتيرون، في تدعيم خط هجومه بصانع ألعاب قوي، خاصةً في ظل تراجع مستوى يوسف أوباما الفني، خلال الفترة السابقة.

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