كلوب: تتمثل خطتنا في الفوز بجميع المباريات

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه لا يشعر بالقلق على سلامة لاعبيه قبل خوض المباراة المؤجلة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تسببت أعمال عنف من المشجعين خلال احتجاجات في تأجيل المواجهة بين الغريمين هذا الشهر.





وكان من المفترض إقامة المباراة في الثاني من مايو، لكنها تأجلت بعد احتجاجات مشجعي يونايتد ضد عائلة غليزر الأميركية المالكة للنادي، حيث اقتحموا الاستاد ووصلوا إلى أرضية الملعب. واشتبك المحتجون أيضا مع الشرطة خارج الملعب وأصيب ستة من أفراد الشرطة.





ولم تكن هناك أي علامة على وجود احتجاجات حول أولد ترافورد خلال مباراة يونايتد أمام ليستر سيتي أمس الثلاثاء، لكن بعض تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تكهنت بإمكانية تفكير المحتجين في تكرار ما حدث يوم الخميس للتعبير عن رفضهم لوجود عائلة غليزر.





وقال كلوب في مؤتمر صحافي "لا يوجد شعور بالقلق. نثق في السلطات ونحن لم نكن في خطر المرة السابقة. ليس لدي فكرة عما سيحدث غدا لكني لا أشعر بالقلق".





ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري برصيد 57 نقطة من 34 مباراة وبفارق سبع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب ويملك فريق المدرب كلوب مباراة واحدة مؤجلة.





وقال كلوب الذي لا يزال يتمسك بأمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا "تتمثل خطتنا في الفوز بكل المباريات. لكن هل نحتاج إلى المخاطرة بشكل أكبر؟ ربما تحدث لكننا لا نخطط لذلك. إذا خضت مباراة وكنت تفكر فقط في الهجوم، فإنه ستخسر قبل صفارة البداية".





وأعلن فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول اليوم أنه لن يشارك في بطولة أوروبا 2021 هذا الصيف من أجل التعافي بشكل تام، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة تسببت في إنهاء موسمه مبكرا، لكن كلوب قال إن خيار المدافع الهولندي للعب في بطولة أوروبا لم يكن واقعيا.





وأضاف كلوب "لم أكن أرغب أبدا في استبعاد مشاركته بشكل تام لكني كنت أعرف دائما بالإحساس الطبيعي أنه من غير الممكن أبدا".





وقال المدرب الألماني إن جوردان هندرسون قائد ليفربول، الذي لم يلعب منذ فبراير بعد خضوعه لجراحة في الفخذ، ربما يكون لائقا للمشاركة في بطولة أوروبا مع المنتخب الإنجليزي "أعتقد أن هناك فرصة.. لسوء الحظ ليس لنا لكن لإنجلترا".



