"مراد" يتابع ميدانيا.. وصول المياه للمناطق المتضررة وحل مشكلة الانقطاع بابشواي



مما أستدعى الي إرسال فريق من الشركة برئاسة المهندس سامي كامل رئيس القطاع لفتح المحابس بكل طاقتها وتعديل المناسيب.



وتابع سيادته الموقف بابوكساه بمنطقة دردير وتأكد من وصول المياه وكذلك منطقة طحاوي بدخول المنازل والتأكد من وجود المياه وسيتم وصول المياه لجميع المناطق تباعا.



ومتابعه مستمره من المهندسة سمر ورجال وفنيين فرع الشركة بابشواي. كما وجه سيادته بإصلاح كسر مياه بقرية ابوشنب حفاظًا على المياه المهدره.



وأضاف انه جاري تركيب تركيب رافع قدرة ٢٠ حصان بمنطقه الطراد بابوكساه يخدم جميع المناطق المرتفعة في ابوكساه منها منطقه المقابر وشارع السوق وابومدين والمنشيه والنشو ودردير والسبع والرحبه.



تواصل الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، مع اللواء هشام دره، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالفيوم، وأوضح له الموقف الحرج لعدم وجود مياه لدي الأهالي والشكاوي المتكرره وخصوصًا بمنطقة ابوكساه.