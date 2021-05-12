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مبادرة "بينا" تستعد لتوزيع هدايا العيد على أبناء 40 دار

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قامت مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، مع فريق المتطوعين بالتواصل مع ٤٠ دار مستهدف زيارتهم خلال ايام عيد الفطر المبارك بهدف قضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك عليهم.

وقام فريق المتطوعين على مدار اليوم بتجهيز الهدايا واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار من خلال غرفة عمليات خاصة.

كما قامت مبادرة بينا أيضا بتنفيذ الورشة الفنية الثالثة لعدد ١١ ابنا من ابناء دار الاخلاص بالشرابية، وسوف يقوم الأبناء بتوزيع أعمالهم الفنية كهدايا على المصلين فى مسجد الجمعية التابع لها الدار بعد صلاة العيد.

وقام فريق المتطوعين أيضا بتنفيذ ورشة توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات من خلال الالعاب وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه.

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