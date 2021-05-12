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مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب التي تقام في قطر خلال الفترة المقبلة، والتى تاتى كبروفة قوية قبل انطلاق مونديال 2022 وذلك في إطار الاطمئنان على الملاعب.

 

 ويستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مشواره في كاس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي.

 

وفي الجولة الثانية من بطولة كأس العرب، يلتقي منتخب مصر، أمام الفائز من مواجهة ليبيا والسودان، وذلك يوم الرابع من ديسمبر.

 

 وفي الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب، يلتقي منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الجزائري، وذلك يوم السابع من الشهر ذاته.

 

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر، مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من المغرب والسعودية والفائز من المباراة التأهيلية الثالثة الأردن وجنوب السودان والفائز من المباراة التأهيلية السادسة فلسطين وجزر القمر.

 

وتختتم بطولة كأس العرب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.

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