ارتفاع التضخم السنوي الأمريكي بأثر من التوقعات في أبريل





ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، إذ ساهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض، مما قد يغذي مخاوف سوق المال من فترة طويلة من ارتفاع التضخم.





وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن التضخم السنوي ارتفع خلال ابريل بـ 4.2%، مقابل توقعات بارتفاعه بـ 3.6%، وصعوده 0.8% على أساس شهري.





وباستثناء المواد الغذائية وعناصر الطاقة المتقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9%. وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% في مارس آذار.





كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.2%، وزيادة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3%.