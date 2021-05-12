انتحار فتاة رفضت تنظيف الشقة بالخانكة

شهدت منطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة، بمحافظةالقليوبية، جريمة بشعة، حيث أقدمت فتاة على التخلص من حياتها، بإلقاء نفسها من الطابق السادس، بمسكنها بسب رفضها تنظيف الشقة.



تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بوفاه فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، أثر قيامها بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمسكنها بدائرة المركز.



جرى إخطارا اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسنى رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.



وبالفحص تبين أن الفتاه نشبت مشاجرة مع أهليتها علي تنظيف الشقة، وعقب ذلك قامت بإلقاء نفسها من مسكنها بالطابق السادس، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت برئاسة المستشار أحمد البوشب، رئيس نيابة الخانكة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاه والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وسؤال أهليتها عن تفاصيل الواقعة.