الطب الوقائي يعلن موعد انخفاض اصابات كورونا في مصر (فيديو)

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ان المستشفيات على أعلى درجة من الجاهزية لاستقبال حالات كورونا، مثمنا الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنها كانت قرارات صائبة وهامة.



وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إلى أن هذه القرارات كانت تستهدف تقليل فرص حدوث إصابة، وهو ما تحقق بالفعل، معلقا: "نحن في مرحلة الكنترول حاليا".



وتوقع أن تشهد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر انخفاضا اعتبارا من نهاية شهر مايو، مرجعا زيادة أعداد الإصابات في مصر الفترة الأخيرة إلى التجمعات، والتكدسات في الشوارع

