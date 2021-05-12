تفاصيل الحلقة الأخيرة من "نجيب زاهي زركش"

انتهت قناة "ON" منذ قليل من عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني، ودارت الأحداث حول إدعاء "نجيب" يحيى الفخراني المرض لكي يرى ابنه "مسعد" رامز أمير، وعندما يعلم ابنه بذلك الخبر يتجه مُسرعًا إليه، فيخبره بحبه الشديد له، وأنه كان في قمة سعادته عندما ذهب إليه وهو حاملاً الورد والشيكولاتة وأنه شعر بسعادة كبيرة عندما ظل بجانب طوال مرضه، فيمثل "نجيب" أنه توفى، وحينها يخاطبه بكلمة بابا ويعترف بحبه الشديد له، فبعدها يفيق ويخبره أنه كان يكذب عليه، فينفعل عليه، ويخبره أن هذه الحيلة اكتسبها من والدته "شفيقة".



يقوم "مسعد" بعمل حفل توقيع لروايته، وسط حضور والده وعمته "شيرين" أنوشكا، وأولاد عمته "نانسي"،"مؤنس" محمد يسري، فيخبره "نجيب" بسعادته الكبيرة به، وأن نجاحه هو أكبر نجاح حققه في حياته، وبعدها يتقدم "مسعد" لخطبة"نانسي"، كما انجبت "نهى" طفلاً صغيرًا أطلقت عليه اسم "صابر".