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بالفيديو .. تامر علي يطرح أغنية "عيني ع الجمال"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرح الملحن والمطرب تامر على، ثان أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "عيني ع الجمال"، من ألحانه، وكلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع ومكساچ يحيي يوسف، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

وكان تامر علي طرح من قبل أغنية «ما قصرتش زمان»، التي تحمل اسم الألبوم وهي من ألحانه أيضا، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف.

تامر على تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر إن تامر على يُعد واحداً من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.

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