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تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وأرسنال
الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:27 م
الفجر الرياضي
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أعلن مدربي تشيلسي وآرسنال عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، في اللقاء الذي سيقام بينهما ضمن الجولة الـ36 من البريميرليج، على ملعب " ستامفورد بريدج ".
تشكيلة تشيلسي الرسمية:
كيبا
زوما - سيلفا - أزبيليكويتا
تشيلويل - جورجينيو - جيلمور - جيمس
بوليسيتش - ماونت
هافيرتز
بينما جاءت تشكيلة أرسنال كالتالي:
لينو
تيرني - ماري - جابرييل - هولدينج
النني - بارتي
روي - أوديجارد - ساكا
أوباميانج
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