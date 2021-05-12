تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وأرسنال









أعلن مدربي تشيلسي وآرسنال عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، في اللقاء الذي سيقام بينهما ضمن الجولة الـ36 من البريميرليج، على ملعب " ستامفورد بريدج ".









تشكيلة تشيلسي الرسمية:









كيبا









زوما - سيلفا - أزبيليكويتا









تشيلويل - جورجينيو - جيلمور - جيمس









بوليسيتش - ماونت









هافيرتز









بينما جاءت تشكيلة أرسنال كالتالي:





لينو









تيرني - ماري - جابرييل - هولدينج









النني - بارتي









روي - أوديجارد - ساكا









أوباميانج



