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تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وأرسنال

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن مدربي تشيلسي وآرسنال عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، في اللقاء الذي سيقام بينهما ضمن الجولة الـ36 من البريميرليج، على ملعب " ستامفورد بريدج ".


تشكيلة تشيلسي الرسمية:


كيبا


زوما - سيلفا - أزبيليكويتا


تشيلويل - جورجينيو - جيلمور - جيمس


بوليسيتش - ماونت 


هافيرتز


بينما جاءت تشكيلة أرسنال كالتالي:

لينو


تيرني - ماري - جابرييل - هولدينج


النني - بارتي


روي - أوديجارد - ساكا


أوباميانج

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