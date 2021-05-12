Advertisements

بعد رصدها في 44 دولة.. تعرف على أعراض سلالة كورونا الهندية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
بالتزامن مع اكتشافها في 44 دولة، وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بالهند، تكثر مخاوف المواطنين من الإصابة بسلالة فيروس كورونا الهندية، ويبحثون عن أعراضها.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أعراض سلالة كورونا الهندية.

رصد سلالة كورونا الهندية
البداية، حينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الهندية في 44 دولة، قائلة؛ إن هذه السلالة، التي اكتشفت في أكتوبر الماضي، أنتجت ثلاث سلالات أخرى، وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات في الهند.

وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات مهمة بين السلالات الثلاث، فإن الأدلة المتاحة محدودة للغاية لتوصيفها بشكل فردي، قائلةً؛ إن أي آثار على فعالية اللقاحات أو العلاجات تظل غير مؤكدة.

أعراض السلالة
في ظل انتشار سلالة كورونا الهندية، كثرت التساؤلات حول أعراض الفيروس، ليؤكد المتابعون، أن الأعراض لم تتغير حتى في حال التحورات، ولكن سرعة الانتشار أصبحت ثلاثة أضعاف.

وتتمثل الأعراض في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو غثيان أو سيلان الأنف أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وكذلك الآلام الشديدة في البطن والعظام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الهندي فيروس كورونا الهندي سلاله الهند اصابات الهند

أخبار تهمك

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية بين تشيلسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يوافق على ضم نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعتين

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

طبيب بريطاني يكشف أعراضا جديدة للإصابة فيروس كورونا (اعرف التفاصيل)

الصحة البريطانية تكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا

تكشفها الصحة العالمية.. أعراض سلالة كورونا الجديدة

أعراض خطيرة لكورونا الجديدة.. فقدان ذاكرة وسرطان

مفاجأة بشأن الأطفال.. قائمة بأحدث أعراض كورونا الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

08:31 م

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق