بعد رصدها في 44 دولة.. تعرف على أعراض سلالة كورونا الهندية

بالتزامن مع اكتشافها في 44 دولة، وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بالهند، تكثر مخاوف المواطنين من الإصابة بسلالة فيروس كورونا الهندية، ويبحثون عن أعراضها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أعراض سلالة كورونا الهندية.



رصد سلالة كورونا الهندية

البداية، حينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الهندية في 44 دولة، قائلة؛ إن هذه السلالة، التي اكتشفت في أكتوبر الماضي، أنتجت ثلاث سلالات أخرى، وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات في الهند.



وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات مهمة بين السلالات الثلاث، فإن الأدلة المتاحة محدودة للغاية لتوصيفها بشكل فردي، قائلةً؛ إن أي آثار على فعالية اللقاحات أو العلاجات تظل غير مؤكدة.



أعراض السلالة

في ظل انتشار سلالة كورونا الهندية، كثرت التساؤلات حول أعراض الفيروس، ليؤكد المتابعون، أن الأعراض لم تتغير حتى في حال التحورات، ولكن سرعة الانتشار أصبحت ثلاثة أضعاف.



وتتمثل الأعراض في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو غثيان أو سيلان الأنف أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وكذلك الآلام الشديدة في البطن والعظام.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.