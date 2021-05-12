موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي





حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





موسيماني يستقر على رحيل كهربا عن الأهلي





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي تطور جديد بشأن مستقبل محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، في الفترة المقبلة في ظل ابتعاده عن حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استقر على رحيل محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الصيف المقبل.





وأشار الموقع إلى أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو أغلق صفحة محمود كهربا مع النادي الأهلي في ظل تعدد أزمات اللاعب داخل القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة صن داونز ضمن إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



