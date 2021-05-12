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الصحة تكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي العالمي لـ كورونا (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا: "إحنا في نعمة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى".

وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إلى أن الفضل يعود للقيادة السياسية، والقرارات التي إتخذتها وزارة الصحة في السيطرة على الوضع الوبائي في مصر، واصفا قرارات وزارة الصحة بـ الفريدة والمميزة، فضلا على أنها نالت إعجاب كل منظمات العالم.

ولفت إلى أن هناك انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي خلال الأسبوع الـ 18 للجائحة، وهذا الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، منوها بأن الهند هى الأولى عالميا في تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة.

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