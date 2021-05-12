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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
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 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

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