خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.





وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.



