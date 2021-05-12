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وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسم منسوبي وزارة الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مقامه الكريم وعلى وطننا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الحكيمة.
كما رفع سمو الأمير عبدالله بن بندر ببرقية مماثلة لسمو ولي العهد الأمين، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة

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