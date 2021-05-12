في حوار جريء.. سارة نخلة لـ"الفجر الفني": طموحي مالوش حدود.. وطارق لطفي خطف قلبي هذا العام (حوار)

بدايتها كموديل ثم أصبحت ملكة جمال العرب، حتي لمعت في مجال التمثيل، وأصبحت معروفة في الوسط الفني ولها جمهور كبير، إنها الفنانة السورية المصرية سارة نخلة التى فتحت قلبها لـ"الفجر الفني" وتحدثت عن دورها في مسلسل "القاهرة كابول" بطولة الفنان طارق لطفي، بالإضافة إلى مواضيع كثيرة، في هذا الحوار الشيق، وإلى نص الحوار:

* في البداية من هي سارة نخلة ؟

إنسانة عادية جدًا، وبسيطة أوي، تقدر تقول أبسط من البساطة، ممثلة وكمان ربة منزل بعمل شغل البيت طبيعي وبعيش حياتي بشكل طبيعي، بيميزني إني طموحه جدًا، وطموحي ملهوش حدود.

* كيف دخلتي مجال الفن؟

من 6 سنوات كنت بشتغل موديل، وابتدا يجيلي عروض، وبعد ما كنت من ملكات الجمال ومسابقات ملكات الجمال، الناس عرفتني اكثر، وابتديت اتلقي عروض اكثر.

* ما هو شعورك بعد دورك في القاهرة كابول ؟

مبسوطة جدًا في دوري بالقاهرة كابول، علشان دور مميز، وبشوف أنه دور غير عادي، مقدمتهوش قبل كده.

* دور حورية بيمثل إيه لسارة؟

بيمثلي اختلاف تام في شخصيتي، وتعبت فيه جدًا جدًا بصراحة، لأنه مش شبهي أبدًا، بالنسبة لأدوار سابقة قدمتها.

* هل يوجد أعمال قريبة تشاركين فيها؟

لسه مخلصين من أيام، مفيش أي جديد.

* كيف يمر يومك في الشهر الكريم؟

زي أي يوم عادي، لكن أهم ما يميزه أداء الفروض والطاعة والروحانيات في رمضان، هي زينة أيام هذا الشهر الكريم.

* ما هي أكلتك المفضلة في رمضان؟

الأكل واحد عادي بالنسبة لي مفيش حاجه مميزة اقدر أحددها ليك.

* كيف تتعاملين مع حلويات رمضان؟

بصراحة أنا والحلويات مش أصحاب، مبحبش السكريات أوي، بس كل فين وفين بأكل حاجه صغيرة.

* وماذا عن مشروبك المفضل؟

الخُشاف، التمر الهندي.

* ما هي ذكرياتك مع الصيام؟

بفتكر أكيد لمة العيلة، لما كنا نروح عند تيته في أول يوم، وكلنا نتجمع، لكن ده مش بيحصل دلوقتي لان انأ أتغربت وسافرت وكل حد من أهلي في بلد، فالعيلة أتفرقت بعد الحرب في سوريا، وكورونا برده جت زادت الهم.

* ما هي أبرز طقوسك في رمضان ؟

الالتزام في الصلاة، وطقوس تحضير الفطار والسحور، ولمة الصحاب مهمة كتير أوي.

* أين تتسحرين في رمضان .. وهل يختلف السحور إذا جاء رمضان في الشتاء عن الصيف؟

لا يختلف سواء في الصيف أو الشتاء، بفطر وبتسحر مع أصحابي لان هنا في مصر أهلي مش موجودين معايا، أو لوحدي، كده أو كده.

* وماذا عن العزومات الرمضانية؟

دي حاجه أساسية في رمضان، يا إما أنا معزومة عند ناس، أو بعزم ناس في بيتي.

* هل تتابعين مسلسلات رمضان؟

آه طبعًا، القاهرة كابول في مقدمتهم، بالإضافة إلى نسل الأغراب برده بتابعه.

* هل لديك فنانك المفضل تتابعه؟

عندي كتير جدًا، لكن بصراحة السنة دي طارق لطفي اللي خاطف قلوبنا كلنا، وخاطف قلبي.

* فيما يخص كرة القدم.. أهلاوية ولا زملكاويه؟

أكيد طبعًا زملكاوية.

* رأيك في قمة يوم الاثنين الماضي؟

كنت أتمني فوز الزمالك بها، ولكن نتيجة التعادل إلي حد ما مُرضية.

* من ترشحين للتتويج بدوري أبطال إفريقيا؟

بعد خروج الزمالك، مش يفرق معايا مين يتوج باللقب.

* تتوقعي محمد صلاح يكمل في ليفربول أم سيرحل؟

أتوقع إنه يكمل في ليفربول، ولكن في حال عدم تأهل الريدز إلي دوري أبطال أوروبا ممكن يرحل.

* أي نادي من الثلاثة (برشلونة، ريال مدريد، باريس سان جيرمان) الأفضل لمو صلاح؟

بالنسبة لي أتمني يروح برشلونة.

* كلمه أخيرة لجمهورك ومتابعينك فى نهاية الحوار؟

بشكرك جدًا على هذا الحوار الشيق، وكل سنة والأمة العربية والإسلامية بخير وسعادة.