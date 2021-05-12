3 سيارات أطفاء.. السيطرة على حريق في أرض بحلوان

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود في أرض فضاء بكورنيش النيل بمنطقة حدائق حلوان.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في أرض فضاء، بكورنيش النيل، بحدائق حلوان، وعلى الفور تم الدفع بي 3 سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها.