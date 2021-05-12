Advertisements

كيف نستفيد من روحانية رمضان لباقي الشهور؟ المفتي يجيب (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن استمرار المسلم على الطاعة بعد انتهاء شهر رمضان مرهون بمدى استفادة الجوارح من روحانية الشهر الكريم.
وأوضح علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن صوم رمضان إذا أثمر ثمرات حقيقة بحيث أن القلب قد استنار وهٌدي وصار به رشاد بالإضافة إلى الجوارح من الأذن واللسان والعين وسائر البدن وباتوا يتحركون بتحرك القلب الذي إذا استفاد، أفاد باقي البدن.

وأكد أن رب رمضان هو رب شوال وكل الأشهر، لذلك إذا كنا نعبد الله سبحانه وتعالى في رمضان لأجله عز وجل فإنه أيضا رب الشهور.

أخبار تهمك

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يوافق على ضم نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - صفقة تبادلية بين تشيلسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

08:31 م

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق