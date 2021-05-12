كيف نستفيد من روحانية رمضان لباقي الشهور؟ المفتي يجيب (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن استمرار المسلم على الطاعة بعد انتهاء شهر رمضان مرهون بمدى استفادة الجوارح من روحانية الشهر الكريم.

وأوضح علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن صوم رمضان إذا أثمر ثمرات حقيقة بحيث أن القلب قد استنار وهٌدي وصار به رشاد بالإضافة إلى الجوارح من الأذن واللسان والعين وسائر البدن وباتوا يتحركون بتحرك القلب الذي إذا استفاد، أفاد باقي البدن.



وأكد أن رب رمضان هو رب شوال وكل الأشهر، لذلك إذا كنا نعبد الله سبحانه وتعالى في رمضان لأجله عز وجل فإنه أيضا رب الشهور.

