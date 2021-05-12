سولشاير يوجه رسالة نارية إلى إدارة مانشستر يونايتد

بعد لحظات من تتويج الغريم مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أرسل أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد رسالة واضحة إلى إدارة النادي.





وقال المدرب النرويجي "إذا أردتم منافستهم فنحن بحاجة إلى تقوية تشكيلتنا".





ويواجه الثنائي المعين حديثا جون مورتو مدير كرة القدم والمدير الفني دارين فليتشر الآن مهمة إبرام صفقات لمنح سولشاير الأدوات اللازمة لتحويل فريقه إلى منافس على الألقاب.





وقال سولشاير الذي يحتل فريقه المركز الثاني في الدوري الإنجليزي وتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي "الموسم بأكمله أعطانا بعض التفاؤل وهذا التفاؤل بمثابة تطور. كل التهنئة إلى (سيتي). قدم موسما رائعا. أنا سعيد للغاية باللاعبين الذين جعلوا المنافسة مستمرة حتى الأيام العشرة الأخيرة من الموسم مع مانشستر سيتي الذي يعتبر الأفضل في أوروبا".





وأضاف "نريد الارتقاء إلى المستوى التالي وربما نحتاج إلى بعض اللاعبين الإضافيين لتقوية تشكيلتنا".





ومع استعداده لمواجهة ليفربول غدا الخميس، أشرك سولشاير تشكيلة من لاعبي الصف الثاني خلال هزيمته 2-1 أمام ليستر سيتي أمس الثلاثاء وأبدى عدم سعادته بالجدول المزدحم.





وقال سولشاير "لا يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى. لا يمكن أن نلعب الخميس والأحد والثلاثاء ثم الخميس، هذا مستحيل ولهذا السبب أجرينا التغييرات. هذا لم يحدث من قبل في هذا المستوى".



