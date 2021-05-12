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كيف ترفع الأعمال إلى الله ؟.. المفتي يجيب (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن أعمال البشر كلها مدونة ومسطرة في كتاب عند الله عز وجل.

وأشار علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن القرآن الكريم ذكر « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» وقال أيضا على لسان المجرمين يوم القيامة « مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»، وذلك في رده على سؤال كيف ترفع الأعمال إلى الله؟.

ولفت إلى أن التوبة إلى الله تحدث أمرا آخر في المستور، مضيفا أن الملائكة الموكلة بكتابة السيئات تنتظر مسافة زمنية لعل مرتكب الذنب يتوب.

وأضاف أنه على المسلم ألا يغتر بما قدمه من عمل، بل عليه الاستزادة من الطاعات والأعمال الصالحة لينال رحمة الله.

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