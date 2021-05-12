ما هو تأثير مرض السكر على الكلى؟.. حسام موافي يجيب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التهابات الكلى تعد أحد مضاعفات السكر.



وقال موافي خلال برنامج "ربي زدني علما" على قناة "صدى البلد": "تحليل البول لمريض السكر قد يكون روتيني لكنه مهم جدا"، مشيرا إلى أن زلال البول يعد ظاهرة لحدوث مضاعفات للكلى جراء السكر.



وتابع "حال وجود زلال في البول لمريض سكر، فهذا يعني حدوث إصابة للأوعية الدموية".

