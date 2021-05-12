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حسام موافي: "مفيش مريض سكر جهازه الهضمي سليم"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرضى السكر لديهم دائما مشكلات بالجهاز الهضمي، معلقا:"مفيش مريض سكر جهازه الهضمي سليم".

وتابع موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد": "التهاب أطراف الأعصاب يعد أحد مضاعفات مرض السكري"، مشيرا إلى أن مرض السكري يعني خلل في التمثيل الغذائي للنشويات، ويعرف بتأثيره على الأوعية الدموية والأعصاب.

وأضاف "في بعض الحالات تظهر على المريض أعراض مضاعفات السكر، قبل ارتفاع نسبة السكري نفسه".

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