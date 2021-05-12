حسام موافي يحذر مرضى الضغط والسكر من تناول كحك العيد (فيديو)



وقال موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد": من الأفضل لمرضى الضغط والسكري عدم تناول الكحك، تجنبا لأي مضاعفات".



وناشد المشاهدين بتجنب زيارة المنازل خلال العيد، تطبيقا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا، قائلا "نخلي المعايدة تليفونيا فقط تطبيقا للإجراءات الاحترازية".



وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: "بلاش أكل كتير وبلاش زيارات، نقعد مع ولادنا أفضل".



ووجه رسالة إلى المشاهدين قائلا:"عايزين تقييم لبرنامج ربي زدني علما، عشان لو مفيد نكمله".



حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مرضى الضغط والسكري والكبد من تناول الكحك خلال العيد.