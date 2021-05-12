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الطب الوقائي يكشف عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الدولة مستمرة في تطعيم المصريين بلقاح كورونا، حيث بلغ عدد مراكز التطعيم 350 مركزحتى الآن، بخلاف مركز التطعيم الذي اقيم في أرض المعارض بمدينة نصر، والذي يستهدف تطعيم 10 آلاف شخص يوميا.
 
وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إلى أنهم يعملون على إنشاء مراكز تطعيم كبيرة في كل المحافظات لاستيعاب اكبر عدد من المواطنين، مناشدا المواطنين الحرص على الحصول على اللقاح، وتسجيل بياناتهم على الموقع الإليكتروني.

وأوضح أن عدد المسجلين على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح وصل إلى 2 مليون و800 ألف مواطن، وحصل على الجرعة الأولى من اللقاح مليون و34 ألف مواطن، وحصل على الجرعة الثانية 239 ألف شخص، منوها بأن معدل التطعيم يسير بشكل جيد، والتطعيم مستمر خلال أيام العيد.

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