أسعار النفط تصعد باتجاه أعلى مستوياته في عامين

قفزت أسعار النفط الأربعاء 12 مايو واقترب برنت من أعلى مستوى له منذ عامين تقريبًا وسط علامات تدا على انتعاش اقتصادي سريع وتوقعات متفائلة للطلب على الطاقة.





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.6% إلى 69.67 دولار، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.10 دولار أو 1.7% إلى 66.38 دولار.





واقترب خام غرب تكساس الوسيط للوصول إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 أكتوبر 2018 و خام برنت لأعلى إغلاق منذ 28 مايو 2019.





وجاءت هذه المكاسب في الأسعار على الرغم إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي في حين سجلت مخزونات البنزين ارتفاعا مفاجئا.





وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميركي انخفضت بمقدار 427 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن أبريل إلى 484.7 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 2.8 مليون برميل.