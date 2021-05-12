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أمانة منطقة الباحة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
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أنهت أمانة منطقة الباحة والبلديات المرتبطة بها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك من خلال تكثيف الأعمال الرقابية وتجهيز الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات والمرافق العامة والساحات البلدية, التي يرتادها الزوار مع وضع خطة عمل مكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية والفرق التطوعية؛ وذلك لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المواقع العامة التي يتوقع فيها كثافة بشرية خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة أعدت خطة شاملة للرقابة الصحية بالتزامن مع مواصلة الجهود لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا إلى جانب مواصلة خطط النظافة العامة والإصحاح البيئي، وإنهاء أعمال صيانة المتنزهات والحدائق والمرافق والمساحات البلدية.
وبيَّن أن الأمانة وبلديات المنطقة عملت على تنفيذ خططها الميدانية ومتابعة أعمالها الرقابية مع قرب حلول عيد الفطر، وتكثيف الجهود في الأنشطة التي تشهد إقبالا كثيفاً هذه الفترة مثل " صوالين الحلاقة، والمشاغل النسائية، ومغاسل الملابس " وقد وُضعت آلية عمل دقيقة تضمن -بإذن الله- عدم حدوث أي تجمع داخل هذه المواقع, وتركزت هذه الآلية على منع الانتظار داخل هذه المواقع وأن يكون العمل حسب موعد مسبق.
كما قامت الفرق الرقابية بالتوعية الصحية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا التي ستُطبّق بعد عيد الفطر المبارك مباشرة ،إذْ تتركز على منع العمال من ممارسة العمل مالم يتم أخذ اللقاح حيث أُضيف لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن قائمة التحصينات الواردة ضمن اشتراطات إصدار الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة الخاضعة لإشراف الوزارة.
وأشار إلى أن الخطة شملت أعمال النظافة وتهيئة ونظافة مصليات العيد، واستمرار الجهود المبذولة في أعمال الإصحاح البيئي والتطهير للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير المواقع والألعاب والجلسات العائلية والكراسي الثابتة داخل الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتدعيمها بالإضاءة مع أعمال الزينة، وزراعة شتلات الزهور، والمسطحات الخضراء.
وأكد الدكتور السواط أن أمانة المنطقة وجميع البلديات المرتبطة بها تسخّر جميع كوادرها وإمكاناتها؛ لرفع مستوى الخدمات, داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات أو الملحوظات عبر قنواتها التي خصصتها لاستقبال البلاغات، مؤكدا حرص الأمانة وعنايتها بجميع البلاغات التي تردها عن طريق خدمة (940) على مدار الساعة.

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