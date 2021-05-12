Advertisements

السيسي يهنئ رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بعيد الفطر

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار، ومن جانبه بادل الفريق أول عبدالفتاح البرهان السيد الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوافق على ضم نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - صفقة تبادلية بين تشيلسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

08:31 م

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق