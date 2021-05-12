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الحلقة الـ30 من "نسل الأغراب" عساف يقتل بكري ووالده وغفران يقتل علي

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول وصول جثة "حمزة" أحمد مالك ابن "عساف" أحمد السقا إليه،وبعدها يتصل به "غفران" ويخبره بأنه من قتل نجله،فيخبره أنه لا يفرق معه، لأنه أخرجه من قلبه عندما سمعه وهو يناديه بكلمة بابا، وعندما ترى "فاطمة" جثته تصرخ وتنهار من البكاء، فيأمر رجاله بأن يرسلوا جثمانه لوالدته "جليلة" مي عمر، ويخبرونها بأن "غفران" من قتله.

يتجه "علي" دياب بسيارته للقسم لكي يقوم بالإبلاغ عن "عساف"، وفي أثناء سيره بسيارته يقطع عليه "غفران" ورجاله الطريق، مما يتسبب في انقلاب سياراته، ومن ثم يقوموا بضربه بالرصاص، حتى يظهر "غفران" ويصوب له رصاصة في رأسه حتى يقضي عليه.

يقوم رجال "عساف"بإرسال جثمان "حمزة" لوالدته، وعندما تراه تصرخ وتنهار من البكاء، وفي نفس الوقت يصل إليها هي وعائلتها خبر وفاة "علي" فيقوموا جميعًا بالصراخ عليه.

يقوم "عساف" بمعاركة "بكري زلط" وبعدها يقوم بقتله هو ووالده.


مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

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