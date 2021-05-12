السيسي يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، قائلا: "كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد علينا الأيام بخير بمناسبة العيد كل سنة ومصر والعالم كله بخير وسلام"، جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس.





وعلى جانب أخر،ـ قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم اتصالًا هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

