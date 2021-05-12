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عاجل - الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك
الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:30 م
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مدة غياب عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد إصابته بجزع في الرباط الداخل للركبة.
وتعرض عبدالله جمعة، لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية، وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه لن يتم السماح لعبدالله جمعة بالمشاركة في التدريبات إلا بعد التأكد من جاهزيته.
وتابع المصدر، أن آلالام الركبة عاودت عبدالله جمعة خلال الأيام القليلة الماضية، مما سيلتزم اداؤه بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية التي تستلزم على الاقل سبعة أيام.
وأشار المصدر، أن مدة غياب عبد الله جمعة عن الزمالك لا تقل عن خمسة عشر يومًا مابين التأهيل والتدريب مع الفريق ثم الدفع به في المباريات الرسمية.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
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