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عاجل - الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مدة غياب عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد إصابته بجزع في الرباط الداخل للركبة.

وتعرض عبدالله جمعة، لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية، وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه لن يتم السماح لعبدالله جمعة بالمشاركة في التدريبات إلا بعد التأكد من جاهزيته.

وتابع المصدر، أن آلالام الركبة عاودت عبدالله جمعة خلال الأيام القليلة الماضية، مما سيلتزم اداؤه بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية التي تستلزم على الاقل سبعة أيام.

وأشار المصدر، أن مدة غياب عبد الله جمعة عن الزمالك لا تقل عن خمسة عشر يومًا مابين التأهيل والتدريب مع الفريق ثم الدفع به في المباريات الرسمية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

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