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السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر: تحية إجلال وتقدير لكل من شارك في معركة البناء والتنمية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منشورًا خلال صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، يقول: "أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها".

وتابع: "وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير".

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