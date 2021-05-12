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لمدة 17 دقيقة وموقف مصليات السيدات.. تعرف على ضوابط صلاة العيد (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الاوقاف، إن إقامة صلاة العيد ستكون في نفس المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، ولن يتم المساح بإقامة صلاة العيد في الساحات المفتوحة، في اطار تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن التكبيرات في صلاة العيد لن تزيد عن 7 دقائق فقط، وخطبة العيد، لن تزيد عن 10 دقائق، وذلك في اطار تحقيق التباعد الاجتماعي للوقاية من هذا الوباء.

ولفت إلى أن المصليات الخاصة بالسيدات التي فتحت في شهر رمضان المبارك، سيقام فيها صلاة العيد، من خلال مشرفة معتمدة من قبل وزارة الاوقاف، للتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المصلى.

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