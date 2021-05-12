موجز البرلمان| نواب البرلمان يدينون انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.. ويؤكدون: مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



"حقوق إنسان البرلمان": إسرائيل ترتكب جرائم حرب بالأقصى



وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين والنساء والشيوخ بالمسجد الأقصى وتنفيذ مخطط الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم بما في ذلك حي الشيخ جراح بقلب القدس الشرقية بأنه جرائم حرب وإرهاب منظم وفيه انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الانسان فى ممارسة شعائره الدينية التى كفلتها جميع الدساتير والقوانين الدولة.



وأعرب " رضوان " فى بيان له، اليوم، عن أسفه الشديد للصمت والتخاذل من المجتمع الدولى وأيضًا من منظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة، مشيرًا إلى أنها لم تتحرك لتدافع عن حقوق الإنسان الفلسطينى فى ممارسة شعائره الدينية حتى خلال شهر رمضان المعظم وتركت سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتمادى فى أعمالها الإرهابية ضد الشباب والنساء والأطفال فى محيط المسجد الأقصى حتى قبيل ساعات قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.



وطالب رئيس حقوق النواب، من العالم كله بجميع منظماته ودوله بالتدخل الفورى لوقف هذه الأعمال والانتهاكات اليهودية التي تستهدف طمس الهوية العربية الإسلامية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، موجهًا تحية قلبية للشعب الفلسطيني لمواصلة رباطه وتنظيم صفوفه لشد الرحال إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك لتفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد الـمسجد الأقصى وضد المدينة المقدسة.



كما طالب "رضوان" من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى جميع الجرائم التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين، مُحذرا من أن صمت المجتمع الدولى وعدم محاكمة مرتكبى هذه الجرائم الارهابية والإجرامية سوف يجعل سلطات الاحتلال الاسرائيلى تواصل اعمالها الارهابية ضد الفلسطينيين.



برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني



أدان النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون على ساحة المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد "أمين" في بيان له، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس العديد من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في حق الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات التهجير القسري والإخلاء الغير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم، ومواصلة الاعتداءات على المواطنين في باحات المسجد الأقصى.



وشدد النائب على حق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.



وأشاد عضو مجلس النواب، بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وتجديد وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الطارئ لوزاء الخارجية العرب،أمس الثلاثاء، رفض مصر التام واستنكارها الشديد، للتصعيد الإسرائيلي في القدس، متهما تل أبيب بانتهاك القوانين الدولية وتقويض حل الدولتين، موجهًا التحية إلى الشعب الفلسطيني على صموده ونضاله ضد العدوان الاسرائيلي، ناعيا استشهاد نحو 54 فلسطينيًا ومتمنيًا الشفاء العاجل لأكثر من 321 آخرين مصابين.



برلمانية تدين العدوان الإسرائيلي وتؤكد: مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية



أدانت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واقتحام سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى والإعتداء علي المصلين، مؤكدة أن موقف مصر واضح وصريح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية فمصر كانت ولاتزال وستظل تدعم القضية الفلسطينية، والتأكيد علي ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأعربت "سليم" في بيان لها، اليوم، عن رفضها واستنكارها للممارسات التي تعرض لها المصلون في المسجد الأقصى والاستفزازات ضد أبناء القدس وإخلاء منازلهم ومحاولة فرض إجراءات مخالفة لقرارات المجتمع الدولي، التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص إحياء عملية السلام العادل والشامل.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر دائمًا تضع القضية الفلسطينية على أوليات أهميتها، مطالبة المجتمع الدولي بإتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجة الإعتداء الإسرائيلي الغاشم علي الشعب الفلسطيني.

