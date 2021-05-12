عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة دعم إلى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك.





وذلك بعد الحملة التي تعرض لها شيكابالا، بعد مباراة القمة 122 التي جمعت بين الأهلي والزمالك، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.





وقام موسيماني بنشر صورة تجمعه بشيكابالا، تم التقاطها خلال مباراة القمة الأخيرة، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام خاصية "ستوري".





وكان محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول بنادي الزمالك، قد اتخذ قرارًا بمقاضاة كل من أساء إليه خلال مواجهة الأهلي والزمالك.





وكتب "شيكابالا" أمس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "جماهير الزمالك دائمًا ما كانت الملهم والسند، وبناء على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين،.. سئمنا وطفح الكيل".





وتابع، "هذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتى يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية".





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري.



