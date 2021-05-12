Advertisements

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
 حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة دعم إلى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك.

وذلك بعد الحملة التي تعرض لها شيكابالا، بعد مباراة القمة 122 التي جمعت بين الأهلي والزمالك، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وقام موسيماني بنشر صورة تجمعه بشيكابالا، تم التقاطها خلال مباراة القمة الأخيرة، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام خاصية "ستوري".

وكان محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول بنادي الزمالك، قد اتخذ قرارًا بمقاضاة كل من أساء إليه خلال مواجهة الأهلي والزمالك.

وكتب "شيكابالا" أمس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "جماهير الزمالك دائمًا ما كانت الملهم والسند، وبناء على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين،.. سئمنا وطفح الكيل".

وتابع، "هذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتى يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

جدير بالذكر أنه تم إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا، لمدة مباراتين مع تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب إشارته للحذاء في مباراة القمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيمانى مباراة القمة 122 شيكابالا الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يوافق على ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ماتش الاهلي والزمالك | تعرف على تشكيل "ناشئي" القلعة البيضاء لمباراة القمة 120

شيكابالا يؤازر الزمالك أمام المقاصة

عبد العال: أتمني مشاركة شيكابالا أمام الرجاء بدلًا من هذا اللاعب

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

موسيماني يتحدى كارتيرون.. التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي والزمالك

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق