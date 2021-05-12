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"Amazon" تفوز على الاتحاد الأوروبي في نزاع قضائي يقضي بسداد ضرائب بـ 250 مليون يورو

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
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فازت Amazon الأربعاء 12 مايو باستئنافها ضد المفوضية الأوروبية، التي أمرت شركة التكنولوجيا الأميركية بسداد ضرائب بقيمة 250 مليون يورو إلى لوكسمبورغ.

وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فشلت في إثبات أن هناك ميزة ضريبية غير قانونية منحتها لوكسمبورج لشركة Amazon - حيث تمتلك الشركة الأميركية فرعها الأوروبي.

وكانت اللجنة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها قالت في عام 2017 إن لوكسمبورغ منحت مزايا ضريبية غير مستحقة لشركة Amazon.

وقالت المفوضية في ذلك الوقت إنه سُمح لشركة Amazon بدفع ضرائب أقل أربع مرات من الشركات المحلية الأخرى الخاضعة لنفس القواعد الوطنية، ومع ذلك ، عارضت Amazon هذا التقييم.

وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني الأربعاء: "نرحب بقرار المحكمة ، الذي يتماشى مع موقفنا الطويل الأمد بأننا اتبعنا جميع القوانين المعمول بها وأن أمازون لم تتلق أي معاملة خاصة".

وقالت مارجريت فيستاجر ، رئيسة المنافسة الأوروبية: "سندرس الحكم بعناية ونفكر في الخطوات التالية المحتملة".

يمكن للمؤسسة أن تقرر استئناف حكم المحكمة ورفع القضية إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

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