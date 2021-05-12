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انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بعيد الفطر

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منشورًا خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك"، قائلة: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذى يأتى لنستكمل الفرحة والبهجة بعد عبادات الشهر الكريم".

وتابعت السيدة انتصار: "أسأل الله فى هذه المناسبة الكريمة، بأن ينعم على بلادنا الحبيبة بمزيد من الأمن والسلام، والخير والتوفيق لكل أبنائها المخلصين".

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