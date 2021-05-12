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في لايف على "إنستجرام"سارة عبد الرحمن تحاور المخرج تامر محسن حول لعبة نيوتن

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل لعبة نيوتن في رمضان، أجرت الممثلة سارة عبد الرحمن حواراً شيقاً مع نجم المسلسل المخرج تامر محسن، وذلك من خلال لايف على انستجرام على حساب كل منهما الرسمي، شارك فيه عدد كبير من الجمهور المتابعين لهما وللمسلسل.
تنوعت أسئلة سارة عبد الرحمن ما بين المتخصصة في صناعة الدراما، سواء تمثيل أو تأليف أو إخراج أو مونتاج، وأخرى تعبر عن انطباع الجمهور وإشباع فضوله تجاه قصة المسلسل المثيرة، وشخصياته التي تشبه الكثيرين منهم.
"هل انت من الناس اللي بيشدوا منهم ورقة الامتحان بعد الوقت ما يخلص؟"، هكذا بدأت سارة حوارها مع تامر محسن بعدما علمت أنه يجري حواره معها من داخل غرفة المونتاج، ليضيف لمساته على المشاهد الأخيرة من المسلسل، معلقاً على ذلك بقوله أنه اعتاد على مراجعة المشاهد والإضافة إليها عدة مرات قبل العرض، مثله مثل الطالب الذي يتمسك بحقه في الوقت المتاح له في الامتحان حتى آخر ثانية. وذلك حتى يضمن نتيجة ترضيه.
كما أشارت سارة إلى حالة التوتر التي خلقها المسلسل لدى الجمهور، ما يؤكد مدى تعايشه وتوحده مع الشخصيات، ليعلق محسن على ذلك بقوله أنه تفاجأ بهذا التفاعل القوي من الجمهور، وبأنه سعيد بهذه الحالة، مشيراً إلى أن التوتر الذي خلقه المسلسل هو توتر محبب وممتع، مضيفاً إلى أن لعبة نيوتن، مثل باقي أعماله، هو تجربة فنية يتعلم منها.
وعن التمثيل طرحت سارة سؤالها على المخرج تامر محسن حول السر وراء تميز الممثلين في أعماله، وعن الأدوات التي يستخدمها في توجيههم، ليجيب قائلاً أن الأداء الجيد للشخصية لا يتوقف على موهبة الممثل وحدها، بل تحكمه عدة عوامل أخرى، منها أن يفهم الممثل الشخصية فهماً جيداً ، وأن تكون الشخصية مكتوبة بشكل محكم لكي تكون من لحم ودم، وأن تكون الظروف المحيطة بالممثل مريحة ولا تعيق أداءه، كما أكد على دور المونتاج في التأثير على أداء الممثل، سواء بالسلب أو الإيجاب.
"فيه ستات بتغرق في شبر ماية وفيه ستات ناصحة"، هكذا ختم تامر محسن حواره مع سارة، بعدما وجهت له سؤالها الأخير والذي نقلته عن المتابعين أيضاً وهو "ما هي الجملة التي تعد مصدر إلهام للمسلسل كله؟".

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